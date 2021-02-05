«Не всем нужно пользоваться интернетом». Глейхенгауз — о конфликте Плющенко и Железнякова

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, поделился мнением о конфликте двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и хореографа Алексея Железнякова. Ранее Железняков оскорбил Плющенко и вызвал его на бой, но впоследствии извинился и отказался от поединка.

«Алексей – добрый человек, но не всем нужно пользоваться интернетом. Я не писал ему об этом, но он в целом знает нашу позицию, что мы не приветствуем такое», — приводит слова Глейхенгауза «Р-Спорт».

Также хореограф подчеркнул, что в фигурном катании все вопросы должны решаться на льду.

«Не должно быть такого, всё должно решаться на льду, в честной борьбе спортсменов на соревнованиях», — добавил он.