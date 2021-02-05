Ушакова и Некрасов выиграли соревнования в танцах на льду на ЧР среди юниоров

Арина Ушакова и Максим Некрасов стали победителями соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров. Они набрали в произвольном танце 111,70 балла. Ушакова и Некрасов лидировали и после ритм-танца. В общей сложности победители набрали 187,55 балла.

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Они набрали 184,19 балла. Тройку лучших замкнули Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (181,60).

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск

Танцы на льду

1. Арина Ушакова/Максим Некрасов – 187,55

2. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 184,19

3. Ирина Хавронина / Дарио Чиризано – 181,60

4. Екатерина Андреева/Иван Десятов – 167,92

5. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин – 163,52

6. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов – 162,44

7. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 159,75

8. Ольга Мамченкова/Марк Волков – 158,64

9. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 156,10

10. София Качушкина/Олег Муратов — 155,30.