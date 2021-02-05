Ушакова и Некрасов выиграли соревнования в танцах на льду на ЧР среди юниоров

Арина Ушакова и Максим Некрасов стали победителями соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров. Они набрали в произвольном танце 111,70 балла. Ушакова и Некрасов лидировали и после ритм-танца. В общей сложности победители набрали 187,55 балла.
Второе место заняли Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Они набрали 184,19 балла. Тройку лучших замкнули Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (181,60).
Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск
Танцы на льду
1. Арина Ушакова/Максим Некрасов – 187,55
2. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 184,19
3. Ирина Хавронина / Дарио Чиризано – 181,60
4. Екатерина Андреева/Иван Десятов – 167,92
5. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин – 163,52
6. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов – 162,44
7. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 159,75
8. Ольга Мамченкова/Марк Волков – 158,64
9. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 156,10
10. София Качушкина/Олег Муратов — 155,30.
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