Волосожар — о «Ледниковом периоде»: на одном шоу мы упали. Пронин не знал, что я беременна

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар подробно рассказала, как ей удавалось сниматься в проекте «Ледниковый период», будучи беременной. Её супругом является Максим Траньков.

«После того как моя беременность перестала быть секретом, чаще, чем «а кто у вас будет?» меня спрашивают только «как же вы катались на „Ледниковом“?»

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Если честно, то молча. Но расскажу подробнее. Во-первых, я не стала говорить Жене Пронину. Мы действительно с Максом хотели подольше сохранить всё в тайне. Да и вешать на Женю груз того, что в каждой поддержке он отвечает за двоих, мне не хотелось. Я понимала, что Женя вряд ли пойдёт на такой риск, поэтому взяла его на себя.

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Во-вторых, в первую очередь я поехала к своему врачу. Я доверяю ей на 1000%. Рассказала всё как есть, и она дала добро. Конечно, я стала осторожнее. Тщательнее следила за своим здоровьем. Сократила немного время тренировок. Была максимально аккуратна во время элементов. Я понимала, что Женя не Макс, не профессиональный фигурист. И шанс получить травму в таком дуэте гораздо выше. Но нам везло: мы твёрдо стояли на коньках, всё шло чётко на репетициях и выступлениях. Я даже совсем расслабилась в какой-то момент. Но на одном из шоу мы упали.

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Испугалась ли я? И да, и нет. Мой спортивный опыт позволяет мне примерно просчитывать риски. Поэтому в целом я понимала, что ничего ужасного произойти не может. Тем более мы с доктором 24/7 на связи.

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Если бы нас не ушли из „Ледникового“, думаю, я бы рассказала о беременности в финале. А Жене, кстати, сказала, уже когда мы «вышли из игры». Как я и думала, он сказал, хорошо, что сказала всё после», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).

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