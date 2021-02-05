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Бестемьянова прокомментировала слова тренера Трусовой о её травме

Бестемьянова прокомментировала слова тренера Трусовой о её травме
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала слова тренера академии Евгения Плющенко Сергея Алексеева. Ранее Алексеев рассказал, что проблема травмы Александры Трусовой не ушла.

«Наверное, вокруг Трусовой умные люди. Я доверяю её команде, тренерскому штабу, ей самой.

Главный старт сезона для Трусовой – это финал Кубка России? Я думаю, что для неё главный старт сезона – чемпионат мира», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Трусова помимо прочего известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, а именно сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине и на чемпионате Европы.

Тренер Трусовой сообщил, что проблема травмы фигуристки ещё не ушла
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