Бестемьянова прокомментировала слова тренера Трусовой о её травме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала слова тренера академии Евгения Плющенко Сергея Алексеева. Ранее Алексеев рассказал, что проблема травмы Александры Трусовой не ушла.
«Наверное, вокруг Трусовой умные люди. Я доверяю её команде, тренерскому штабу, ей самой.
Главный старт сезона для Трусовой – это финал Кубка России? Я думаю, что для неё главный старт сезона – чемпионат мира», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
Трусова помимо прочего известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, а именно сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине и на чемпионате Европы.
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