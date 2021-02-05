Петросян привела болельщиков в восторг. У неё в два раза больше лайков, чем у чемпионки

В YouTube опубликовали видео прокатов произвольных программ российских фигуристок Аделии Петросян и Софьи Акатьевой, которые вчера, 4 февраля, выступили на юниорском чемпионате России в Красноярске. Напомним, Акатьева стала чемпионкой, а Петросян заняла второе место. Несмотря на это, видео проката произвольной программы Софьи на момент публикации новости собрало 1,4 тыс. лайков, а видео проката произвольной программы Аделии — 2,6 тыс.

Видео проката произвольной программы Аделии Петросян:

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Первого канала.

Видео проката произвольной программы Софьи Акатьевой:

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Первого канала.