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Российские фигуристы опоздали на самолёт из-за запершегося в туалете мужчины

Российские фигуристы опоздали на самолёт из-за запершегося в туалете мужчины
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Российские фигуристы, летевшие с юниорского чемпионата России из Красноярска в Санкт-Петербург через Москву, не успели на пересадку в столице из-за мужчины, который устроил дебош перед взлётом, сообщает Sport24.

Зайдя в самолёт, мужчина заперся в туалете и не открывал дверь. Он кричал из уборной, что если он выйдет, то его убьют, и просил бортпроводников «не брать греха на душу». Мужчина держал дверь изнутри и хотел, чтобы самолёт взлетел, когда он находится в туалете.

Бортпроводникам не удалось извлечь мужчину своими силами. Полиция пришла на помощь через полчаса и достала мужчину, которого в итоге всё же сняли с рейса.

Самолёт вылетел почти на два часа позже запланированного времени. Из-за этого победитель юниорского чемпионата России Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Валерия Овчинникова и другие фигуристы из Санкт-Петербурга не успели на пересадочный рейс. Авиакомпания предоставила билеты на более поздний самолёт, из-за чего спортсмены окажутся дома примерно на пять часов позже.

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