Жулин: командный турнир может решить, попадёт ли Трусова на чемпионат мира

Двукратный призёр зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от командного турнира, который стартует сегодня, 5 февраля, в Москве.

«Командный турнир вполне может решить для Трусовой, попадёт ли она на чемпионат мира. Если будут достойные прокаты короткой и произвольной программ, то почему бы и нет? Федерация же на это смотрит. Я так понимаю, что сейчас с отбором для одного человека всё решено.

Двух других, я так понимаю, будут добирать по этому турниру и по финалу Кубка России. Не навредит ли Трусовой желание соревноваться с мужчинами? Посмотрим. Главное, чтобы здоровья хватило», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.