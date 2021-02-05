Жулин: командный турнир может решить, попадёт ли Трусова на чемпионат мира
Двукратный призёр зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от командного турнира, который стартует сегодня, 5 февраля, в Москве.
«Командный турнир вполне может решить для Трусовой, попадёт ли она на чемпионат мира. Если будут достойные прокаты короткой и произвольной программ, то почему бы и нет? Федерация же на это смотрит. Я так понимаю, что сейчас с отбором для одного человека всё решено.
Двух других, я так понимаю, будут добирать по этому турниру и по финалу Кубка России. Не навредит ли Трусовой желание соревноваться с мужчинами? Посмотрим. Главное, чтобы здоровья хватило», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Жулин – об итогах произвольной программы: от Акатьевой самое большое впечатление
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