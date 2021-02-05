Алина Загитова упала в показательном номере на командном турнире в Москве
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова упала в ходе исполнения показательного номера перед прыжковым турниром, который в настоящее время проходит в рамках командного турнира в Москве. Спортсменка выступила с показательным номером в образе Эсмеральды.
Следом за Загитовой показательный номер продемонстрировала Евгения Медведева. Спортсменка, выступившая под «Эхо любви» в исполнении Анны Герман, обошлась без падений.
В настоящее время на арене проходит прыжковый турнир. Напомним, он пройдёт в формате командного зачёта, где команда девушек посоревнуется с командой юношей.
Девушки: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
Юноши: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв.
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