Объявлен гонорар команды — победительницы прыжкового турнира на Кубке Первого канала

Команда, которая выиграет прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию, получит 1 млн рублей. Об этом объявили ведущие соревнований, которые проходят в Москве сегодня, 5 февраля.

Напомним, прыжковый турнир проходит в формате командного зачёта, где команда девушек соревнуется с командой юношей.

Девушки: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Юноши: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв.

Напомним, перед прыжковым турниром Алина Загитова упала в ходе исполнения показательного номера. Спортсменка выступила в образе Эсмеральды. Следом за Загитовой показательный номер продемонстрировала Евгения Медведева. Спортсменка, выступившая под «Эхо любви» в исполнении Анны Герман, обошлась без падений.