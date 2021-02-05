Девушки с огромным отрывом победили мужчин в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

Команда девушек с огромным отрывом одержала победу над командой мужчин в прыжковом турнире, который состоялся в рамках Кубка Первого канала — командного турнира по фигурному катанию в Москве. За команду девушек выступали Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева; за команду мужчин — Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.

В первом раунде каждый участник выполнил по одному прыжку, при этом прыжки у членов одной команды не повторялись. По его итогам вперёд вышли мужчины: 68,70 балла против 67,22.

Во втором раунде каждый участник исполнил свой самый трудный прыжок. По его итогам девушки перехватили лидерство: счёт стал 131,02-128,96 в их пользу.

В третьем раунде каждый участник исполнил каскад из пяти прыжков. Итоговый счёт — 246,30-194,78 в пользу девушек.