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Загитова и Медведева выбрали участников своих команд на Кубке Первого канала

Загитова и Медведева выбрали участников своих команд на Кубке Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Состоялась жеребьёвка командного турнира фигуристов на Кубок Первого канала. Участники, представляющие сборную России, были поделены на две команды: три танцевальных дуэта, две спортивные пары и шесть одиночников. Капитаны команд делали выбор по очереди: сначала Евгения Медведева, следом Алина Загитова.

Команда Загитовой

Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва.

Команда Медведевой

Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

В таком составе команды завтра, 6 февраля, покажут короткие программы, а 7 февраля — произвольные прокаты.

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