Алексей Ягудин: у прыжкового турнира огромное будущее. Его можно проводить два раза в год

Олимпийский чемпион и ведущий Кубка Первого канала Алексей Ягудин подвёл результаты прыжкового турнира.
Девушки одержали победу над юношами со счётом 246,30–194,78. Максимального преимущества фигуристки добились в третьем раунде. Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева исполнили каскады из пяти прыжков. Ответить им смогли только Макар Игнатов и Андрей Мозалёв. Михаил Коляда и Дмитрий Алиев сделали, притом с ошибкой, только по одному прыжку.
«Для меня, как и для 95 процентов людей, которые интересуются фигурным катанием, на сегодня баллы значения не имеют. Мне важно первое, второе и третье место, а с каким отрывом — никакой разницы. Для меня баллы — оценка труда, и то условная. В данный момент — прыжковый турнир. Сегодня этот турнир выиграли девочки — вот и всё.
Сегодня турнир проводился впервые, очень сложно что-то делать с нуля, да и чтоб звенело как натянутая струна. Но будущее у этого турнира огромное! Мы поняли, где были какие недочёты. Если доработать чуть-чуть правила по прыжкам, попытки, кто против кого, и поменять чуток формат, — это будет нереально крутое шоу! Его можно проводить даже дважды в год. Никогда люди не увидят каскад из пяти прыжков и многое другое, а если ещё усложнить и сделать, как в хоккее, игру со светом, то получатся этакие хоккейные All-stars game.
Мы не знали, как это будет происходить, но теперь у нас есть исходник. У нас теперь есть ёлка, которую мы будем украшать гирляндами, игрушками, фольгой и бисером.
Что меня поразило больше всего? Мы воочию наблюдали, особенно в третьем раунде, те каскады, которые мы в реальности не увидим никогда — имея в виду официальные соревнования, разумеется. Потому что они просто запрещены правилами. Как говорится, у нас есть из-за санкций запрещёнка. Вот сегодня мы её увидели и почувствовали», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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