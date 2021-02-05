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Загитова показала чувственный номер, Медведеву называли богиней. Фото Кубка Первого канала

Алина Загитова и Евгения Медведева
Загитова показала чувственный номер, Медведеву называли богиней. Фото Кубка Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Сегодня, 5 февраля, в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» прошёл первый соревновательный день Кубка Первого канала по фигурному катанию. По его итогам в прыжковом конкурсе команда девушек одержала разгромную победу над командой мужчин со счётом 246,30–194,78.

За команду девушек выступали Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, за команду мужчин — Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.

Кроме того, сегодня состоялась жеребьёвка командного турнира фигуристов. Участники, представляющие сборную России, были поделены на две команды: три танцевальных дуэта, две спортивные пары и шесть одиночников. Их капитанами стали Евгения Медведева и Алина Загитова.

Лучшие кадры с прыжкового турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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