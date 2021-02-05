Татьяна Тарасова отреагировала на победу девушек над юношами в прыжковом турнире

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прыжковый турнир Кубка Первого канала.

Девушки одержали победу над юношами со счётом 246,30–194,78. Максимального преимущества фигуристки добились в третьем раунде. Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева исполнили каскады из пяти прыжков. Ответить им смогли только Макар Игнатов и Андрей Мозалёв. Михаил Коляда и Дмитрий Алиев сделали, притом с ошибкой, только по одному прыжку.

«Мне в целом очень нравятся прыжковые турниры, они всегда зрелищны и дарят много эмоций. У нас сегодня тоже было действительно интересно: с одной стороны, трогательно, с другой — развлекательно и весело. Мне понравились обстановка, вклад каждого спортсмена и сопереживание. Чувствовалась сила команд, они друг за друга болели. Особенно интересно за этим всем наблюдать, когда в командах есть сильнейшие катальщики. Так что мне всё очень понравилось, ребята показали весь арсенал четверных прыжков, старались, исполнили и риттбергеры, и флипы, и аксели. Что-то получалось, что-то — нет, но впечатления очень хорошие.

Что касается победившей команды, то я ожидала, что девушки выиграют, так что меня этот факт не удивил. Все ребята — большие молодцы», — приводит слова Тарасовой Sport24.