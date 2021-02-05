Команды Загитовой и Медведевой выбрали названия на Кубке Первого канала

Команды — участницы Кубка Первого канала по фигурному катанию выбрали названия. Команда, капитаном которой является двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, будет называться «Время первых». Их соперники, которыми руководит олимпийская чемпионка Алина Загитова, выступят под названием «Красная машина».
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Команда Загитовой
Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва.
Команда Медведевой
Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
В таком составе команды завтра, 6 февраля, покажут короткие программы, а 7 февраля — произвольные прокаты.
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