«Переночевал в замке Дракулы». Максим Траньков — о новом имидже

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков обратился к подписчикам, критикующим его новый имидж. В составе жюри прыжкового турнира Траньков предстал со взъерошенными седыми волосами.
«Люууууудиии!!! Стопе!!! Ну, пожалуйста!!! Хватит мне писать про Богомолова, Грин-де-Вальда и Влада А4, он же Бумага… Ну неужели каждый из вас не понимает, что не будет оригинален? А на вопрос, что с прической, какого ответа вы ждёте? Или: «Ты что, покрасился?» Нет, блин, переночевал в замке Дракулы и поседел за ночь, как Киану Ривз», — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Максима Транькова в «Инстаграме».
В командном турнире выступит пара, которую тренирует Траньков, — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Чемпионы России вошли в команду Алины Загитовой.
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