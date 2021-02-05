Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алина Загитова: потрясающий и интересный день, но впереди ещё интереснее

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от первого дня Кубка Первого канала по фигурному катанию.

5 февраля в Москве прошёл прыжковый турнир, где команда девушек победила команду юношей. Перед началом соревнований Загитова выступила с показательным номером.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

«Сегодня был потрясающий и интересный день, но впереди ещё два дня. Уверена, они будут ещё интереснее. Спасибо за вашу любовь», — написала Загитова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Кубок Первого канала продолжится 6 и 7 февраля. Фигуристы из команд, капитанами которых стали Загитова и Евгения Медведева, представят короткую и произвольную программы.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

В команду Загитовой вошли Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва.