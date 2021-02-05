Алина Загитова: потрясающий и интересный день, но впереди ещё интереснее

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от первого дня Кубка Первого канала по фигурному катанию.
5 февраля в Москве прошёл прыжковый турнир, где команда девушек победила команду юношей. Перед началом соревнований Загитова выступила с показательным номером.
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
«Сегодня был потрясающий и интересный день, но впереди ещё два дня. Уверена, они будут ещё интереснее. Спасибо за вашу любовь», — написала Загитова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Кубок Первого канала продолжится 6 и 7 февраля. Фигуристы из команд, капитанами которых стали Загитова и Евгения Медведева, представят короткую и произвольную программы.
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
В команду Загитовой вошли Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва.
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