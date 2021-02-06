Тамара Москвина: никакой депрессии у фигуристов после проигрыша в команде не будет

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина высказала мнение о прыжковом турнире Кубка Первого канала, в число судей которого она входила.

«Интересное начинание, очень полезное для спортсменов, которые участвовали, и для зрителей. Этот турнир показал, что наша федерация старается придумать новые мероприятия, которые вызывают интерес публики. Мне кажется, этот проект удался.

Что касается моей роли судьи, то она не стала для меня чем-то необычным или неожиданным. Тренеры тоже являются судьями, мы же оцениваем выступления, тренировки и наших, и чужих спортсменов", — приводит слова Москвиной ТАСС.

Девушки одержали победу над юношами со счётом 246,30 — 194,78. Максимального преимущества фигуристки добились в третьем раунде. Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева исполнили каскады из пяти прыжков. Ответить им смогли только Макар Игнатов и Андрей Мозалёв. Михаил Коляда и Дмитрий Алиев с ошибкой сделали только по одному прыжку.

«Никакой депрессии у спортсменов после проигрыша тут не будет. У нас индивидуальный вид спорта, где все соревнуются друг с другом в своих категориях — мужских, женских. Это мероприятие — возможность для спортсменов показать своё мастерство в прыжках, в игровой форме. Продемонстрировать уровень своей психологической устойчивости.

Самое главное — понравится ли такой формат зрителям, это основной вопрос. Такие турниры делаются для привлечения болельщиков, чтобы было интересно посмотреть фигурное катание и в такой форме. Важно привлечь не только зрителей, но и будущих фигуристов", — сказала Москвина.