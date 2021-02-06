Горшков — о прыжковом фестивале: наши девушки снова доказали, что они лучшие

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подвёл итоги прыжкового фестиваля командного турнира, который проходил накануне, 5 февраля. Женская команда в составе Анны Щербаковой, Елизаветы Тукатамышевой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой одержала уверенную победу, набрав 246,30 балла. Мужская команда (Михаил Коляда, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и Андрей Мозалёв) набрала 194,76 балла.
«Очень волновались, подобного рода соревнований у нас ещё не было, и этот прыжковый турнир стал, если так можно выразиться, пробным. Инициатива Первого канала оказалась правильной, получилось очень интересно и, главное, позитивно, это можно было видеть по реакции и спортсменов, и зрителей. Наши девушки снова доказали, что они лучшие. Свидетельство тому — и сложные прыжки, и стабильность, и надёжность. Им — наши искренние поздравления», — цитирует Горшкова ТАСС.
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