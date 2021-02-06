«Меня тренировал бессменный тренер папы». Гном Гномыч показал фото с Мишиным

В «инстаграме» Гнома Гномыча, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, появилась новая запись. Там опубликовано фото сына фигуриста и его бывшего тренера Алексея Мишина.
«У меня была вчера самая крутая тренировка в жизни в академии Плющенко. Меня тренировал бессменный тренер папы — великий Алексей Николаевич Мишин. Поработали над прыжками», — написал Гном Гномыч.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» сына Плющенко.
Евгения Плющенко неоднократно критиковали за чрезмерную медийную активность сына.
Сообщалось, что семилетний Саша получил психическую травму из-за скандальной публикации в одном из изданий, в котором высказывалось предположение, что Плющенко-младший страдает синдромом Аспергера. После этого Яна Рудковская сообщила, что полиция возбудила уголовное дело по факту этой публикации. Допросы авторов публикации начались в середине декабря.
Сообщалось также, что Рудковская с супругом решили не только довести до суда дело о конкретной публикации, но и инициировать принятие закона, запрещающего СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних без разрешения родителей. Саша Плющенко даже попросил об этом президента РФ Владимира Путина в видеообращении.
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