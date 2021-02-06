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Команда Медведевой захватила лидерство на Кубке Первого канала после ритмического танца

Соревнования Кубка Первого канала среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой начались с выступления танцевальных дуэтов. Первыми стартовали Софья Шевченко и Игорь Ерёменко из команды «Время первых» Медведевой. За прокат ритмического танца они получили 79,04 балла. Затем Аннабель Морозов и Андрей Багин принесли «Красной машине» Загитовой 80,54 балла.

В итоге лучшими среди танцевальных дуэтов в ритмическом танце ожидаемо стали Александра Степанова и Иван Букин. Чемпионы России получили за прокат 90,75 и вывели на первое место команду «Время первых».

Счёт после первого вида — 251,21-245,43



Команда Евгении Медведевой

Софья Шевченко и Игорь Ерёменко – 79,04

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — 81,42

Александра Степанова и Иван Букин — 90,75



Команда Алины Загитовой

Аннабель Морозов и Андрей Багин — 80,54

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 79,13

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 85,76