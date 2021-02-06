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Степанова и Букин за ритм-танец на командном турнире получили оценки выше мирового рекорда

Степанова и Букин за ритм-танец на командном турнире получили оценки выше мирового рекорда
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин за прокат ритмического танца на Кубке Первого канала получили от судей 90,75 балла. Результат чемпионов России превышает лучшее мировое достижение, которое принадлежит французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, которые на этапе Гран-при в Японии в 2019 году получили за ритмический танец 90,03.

Благодаря прокату Степановой и Букина команда Евгении Медведевой «Время первых» захватила лидерство после первого вида программы, опережая команду Алины Загитовой «Красная машина» со счётом 251,21-245,43.

В каждой команде — по три одиночника, три одиночницы, три танцевальных дуэта и две спортивные пары. Победитель будет определён 7 февраля после произвольной программы путём суммирования результатов всех участников команды.

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