Тарасова и Морозов стали лучшими среди пар, но команда Медведевой сохранила лидерство

В московском дворце спорта «Мегаспорт» продолжаются соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Третьим видом стало выступление спортивных пар, которые показали короткие программы.
Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие за команду Медведевой, значительно уступили принадлежащему им мировому рекорду в короткой программе (82,34). За свой прокат ученики Тамары Москвиной получили от судей 77,80. Александра не сумела чисто приземлиться после исполнения выброса.
А вот действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов превзошли мировой рекорд соотечественников, безупречно исполнив программу под «Болеро» Мориса Равеля.
Однако Анастасия Мишина и Александр Галлямов откатали лучше Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, так что по-прежнему лидирует команда Медведевой «Время первых».
Счёт после третьего вида — 689,63-677,43
Команда Евгении Медведевой
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,80
Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 80,24
Команда Алины Загитовой
Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 83,61
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 75,73
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