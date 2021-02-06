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Тарасова и Морозов стали лучшими среди пар, но команда Медведевой сохранила лидерство

В московском дворце спорта «Мегаспорт» продолжаются соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Третьим видом стало выступление спортивных пар, которые показали короткие программы.

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие за команду Медведевой, значительно уступили принадлежащему им мировому рекорду в короткой программе (82,34). За свой прокат ученики Тамары Москвиной получили от судей 77,80. Александра не сумела чисто приземлиться после исполнения выброса.

А вот действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов превзошли мировой рекорд соотечественников, безупречно исполнив программу под «Болеро» Мориса Равеля.

Однако Анастасия Мишина и Александр Галлямов откатали лучше Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, так что по-прежнему лидирует команда Медведевой «Время первых».



Счёт после третьего вида — 689,63-677,43



Команда Евгении Медведевой



Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,80

Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 80,24



Команда Алины Загитовой



Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 83,61

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 75,73