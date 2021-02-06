Команда Алины Загитовой лидирует после первого дня Кубка Первого канала

В московском дворце спорта «Мегаспорт» продолжаются соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Четвёртым видом стало выступление одиночниц, которые показали короткие программы.

Первой на лёд вышла Елизавета Туктамышева, которая впервые показала новую короткую программу под композицию Lovely Билли Айлиш и Khalid. Вместо тройного акселя ученица Алексея Мишина сделала «бабочку» и получила за прокат всего 70,38 балла. Это позволило действующей чемпионке России Анне Щербаковой благодаря чистому прокату сравнять счёт в противостоянии двух команд.

Победу команде Загитовой принесла Камила Валиева, которая впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях. От судей Валиева получила 90,25 балла, что почти на 5 баллов превышает мировой рекорд Алёны Косторной (85,45).

Напомним, перед прокатами девушек команда Медведевой опережала соперников на 12 баллов, но четвёртый вид программы команда Загитовой выиграла за явным преимуществом.

Счёт после первого дня соревнований — 931,41–912,92.



Команда Евгении Медведевой



Александра Трусова — 77,86.

Елизавета Туктамышева — 70,38

Майя Хромых – 75,05



Команда Алины Загитовой



Анна Щербакова – 82,89

Камила Валиева – 90,25

Дарья Усачёва – 80,84