Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Команда Алины Загитовой лидирует после первого дня Кубка Первого канала

Команда Алины Загитовой лидирует после первого дня Кубка Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В московском дворце спорта «Мегаспорт» продолжаются соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Четвёртым видом стало выступление одиночниц, которые показали короткие программы.

Первой на лёд вышла Елизавета Туктамышева, которая впервые показала новую короткую программу под композицию Lovely Билли Айлиш и Khalid. Вместо тройного акселя ученица Алексея Мишина сделала «бабочку» и получила за прокат всего 70,38 балла. Это позволило действующей чемпионке России Анне Щербаковой благодаря чистому прокату сравнять счёт в противостоянии двух команд.

Победу команде Загитовой принесла Камила Валиева, которая впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях. От судей Валиева получила 90,25 балла, что почти на 5 баллов превышает мировой рекорд Алёны Косторной (85,45).

Напомним, перед прокатами девушек команда Медведевой опережала соперников на 12 баллов, но четвёртый вид программы команда Загитовой выиграла за явным преимуществом.

Счёт после первого дня соревнований — 931,41–912,92.

Команда Евгении Медведевой

Александра Трусова — 77,86.
Елизавета Туктамышева — 70,38
Майя Хромых – 75,05

Команда Алины Загитовой

Анна Щербакова – 82,89
Камила Валиева – 90,25
Дарья Усачёва – 80,84

Фигуристки Тутберидзе тащат Загитову к победе над Медведевой. Валиева взорвала зал! LIVE
Первый день командного турнира в Москве. На льду — лучшие фигуристы России. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021