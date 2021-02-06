Камила Валиева впервые исполнила тройной аксель и получила высшие баллы в истории

14-летняя Камила Валиева показала на Кубке Первого канала лучшее выступление в короткой программе в истории. Ученица Этери Тутберидзе впервые исполнила аксель в 3,5 оборота, усложнив прыжок поднятыми руками. За свой прокат Камила получила от судей 90,25 балла, что почти на 5 баллов превышает мировой рекорд Алёны Косторной (85,45).

После первого дня соревнований лидирует команда Алины Загитовой «Красная машина», за которую выступает Валиева. После трёх видов программы команда Евгении Медведевой «Время первых» опережала соперников на 12 баллов, но Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачёва значительно превзошли результаты Елизаветы Туктамышевой, Майи Хромых и Александры Трусовой. Счёт после первого дня соревнований — 931,41–912,92 в пользу команды Загитовой.