Евгения Медведева: у меня потрясающая команда

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева подвела итоги выступления своей команды «Время первых» в первый день Кубка Первого канала.
Команда Медведевой лидировала после трёх видов программы, но в соревнованиях женщин Елизавета Туктамышева не сумела исполнить тройной аксель, который у соперниц впервые прыгнула Камила Валиева. Счёт после первого дня соревнований — 931,41–912,92 в пользу команды Загитовой.
«У меня потрясающая команда, столько ребят, с которыми я общаюсь изо дня в день в обычной жизни, переписываемся, мемчики друг другу кидаем. Рада, что помогаю своим близким друзьям, и стараюсь хорошо проводить время. Сейчас самый главный аспект любого соревнования — получать удовольствие от того, что оно есть.
Хотела бы поблагодарить мальчиков, в особенности Мишу Коляду, который был не в настроении после прыжкового турнира. Горжусь Сашей Самариным. У него больше половины сезона была тяжёлая травма, у него до сих пор боль не прошла. Да, сегодня не получилось, но он мужчина. Уверена, он соберётся и завтра всё сделает.
И хотелось бы пожелать силы духа Лизе Туктамышевой. Завтра будет два тройных акселя, и, думаю, всё у нас будет хорошо.
Звезда дня? Миша Коляда», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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