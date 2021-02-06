«Даже сложнее, чем выступать». Алина Загитова — о роли капитана команды

Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итоги выступления своей команды «Красная машина» в первый день Кубка Первого канала.
Команда Евгении Медведевой лидировала после трёх видов программы, но в соревнованиях женщин Елизавета Туктамышева не сумела исполнить тройной аксель, который у соперниц впервые прыгнула Камила Валиева. Счёт после первого дня соревнований — 931,41–912,92 в пользу команды Загитовой.
«Даже сложнее, чем выступать. Когда ты один, ты сам за себя, а тут целая команда — 16 человек, за всех ты волнуешься. У меня даже аллергия пошла, редко такое бывает. Сил почти нет. Рада, что все смогли показать хороший результат.
У меня все в команде откатались хорошо. Чуть-чуть мальчики… Но думаю, что завтра они соберутся. Сегодня у них была проблема в том, что они отдавали себя полностью и где-то не контролировали себя. Думаю, все сделают выводы, а я буду продолжать поддерживать команду и заряжать их позитивными эмоциями.
Звезда дня? Разделила бы приз и каждому отдала по кусочку», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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