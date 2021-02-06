«Хотелось бы, чтобы всё решала фортуна». Медведева — о жеребьёвке Кубка Первого канала

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, как проходила жеребьёвка команд для участия в Кубке Первого канала. Она и Алина Загитова поочередно выбирали участников, причём сеяные фигуристы не могли оказаться в одной команде.
«Должно было быть две чаши с шариками, и каждый из капитанов вытягивает шарики, где написаны имена фигуристов. Но я больше сторонник той жеребьёвки, которой мы придерживаемся на международных и российских соревнованиях. Меня не поставили в известность, что мы не будем жеребиться, а будем выбирать. Я узнала только в самый последний момент, от Ягудина. Я сначала восприняла это как шутку. Ничего против не имею, но хотелось бы, чтобы всё решала фортуна, так было бы честнее», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
В результате жеребьёвки в команде Медведевой оказалась только одна фигуристка, стабильно исполняющая четверные прыжки, — Александра Трусова. Спортсменки, занявшие первое и второе места на чемпионате России, Анна Щербакова и Камила Валиева, — в команде Загитовой.
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