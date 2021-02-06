«Очень рада, что это было в моей жизни». Алина Загитова — о «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как оценивает свой дебют в качестве телеведущей.



В конце 2020 года Загитова вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Дебют Загитовой в новом качестве понравился не всем. Алину критиковали как за костюмы и манеру поведения, так и за непрофессионализм.



«Оценивать себя не люблю. Я непрофессиональный журналист, недоучилась до конца, у меня нет такого опыта, как у тех, кто высказывался обо мне. Это очень сложная работа, я поняла это только когда поучаствовала. Я очень рада, что это было в моей жизни, спасибо Илье Авербуху. Я делала всё возможное, чтобы спрогрессировать, и надеюсь, у меня это получилось», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Загитова пришла на шоу к Урганту в дерзком образе. Но всё равно выглядела зажатой Показалось, что Алине было некомфортно на одном диване с Медведевой. Зато в конкурсе с собаками чемпионка расслабилась.