Рекордный прокат Камилы Валиевой с космическим тройным акселем. Видео

Бесспорно лучшей короткой программой в первый день Кубка Первого канала стало выступление 14-летней Камилы Валиевой. Ученица Этери Тутберидзе впервые на соревнованиях исполнила аксель в 3,5 оборота, усложнив прыжок поднятыми руками. Кроме того, Камила безупречно исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. По окончании проката в графе «техника» загорелись цифры 51,55. В итоге за свою короткую программу «Шторм» Камила получила от судей 90,25 балла, что почти на 5 баллов превышает мировой рекорд Алёны Косторной (85,45).
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
После первого дня соревнований лидирует команда Алины Загитовой «Красная машина», за которую выступает Валиева. Счёт — 931,41–912,92.
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