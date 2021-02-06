«У меня есть тренерская черта». Евгения Медведева рассказала о планах на будущее

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что после завершения карьеры, скорее всего, станет тренером.



«Хочу попробовать себя в тренерской работе. В моей карьере было уже около пяти крупных семинаров. Мне нравится работать с людьми, я вижу отдачу за несколько часов работы со спортсменами. У меня есть тренерская черта, умение надавить, подсказать, чтобы у человека получилось. На сегодняшний день 80 процентов — за тренерскую работу.



После Кубка Первого канала придётся уйти на восстановление. Сколько продлится, пока непонятно. Хочу пожелать здоровья всем людям, кто болеет коронавирусом. К сожалению, последствия болезни могут давать себя знать ещё долго», — приводит слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.



Медведева практически пропускает сезон-2020/2021. Осенью, залечив травму спины, фигуристка тяжело перенесла заболевание коронавирусом, после чего пока участвует только в показательных выступлениях.

Уверенная и проникновенная. Медведева не затеряется даже на фоне лучших фигуристок мира Евгения безупречно исполнила трогательный показательный номер. И довела зрителей до мурашек!