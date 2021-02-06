Евгения Медведева рассказала, когда ей хочется остановить соревнования

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, как она чувствует себя в роли капитана команды «Время первых».



«Физически легче сидеть и смотреть, как другие выступают, но ментально сложнее. Многие из ребят в моей команде не участвовали в командных соревнованиях. Я спрашивала: поддерживать или молчать? До Саши Самарина мы активно кричали, но потом решили, что лучше, наверное, молчать. Лично я ненавижу, когда в тишине выкрикивают: «Женя, мы тебя любим». Хочется сказать: «Остановите соревнования, пожалуйста. Кто это крикнул?». Меня это не сбивает, но раздражает. Но некоторым парам нравится, когда их поддерживают. Сегодня прощупали почву, завтра будем знать, как себя вести», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

После первого дня соревнований лидирует команда Алины Загитовой «Красная машина». Счёт — 931,41–912,92. После трёх видов впереди был коллектив Медведевой, но решающим стало выступление одиночниц.