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Евгения Медведева рассказала, когда ей хочется остановить соревнования

Евгения Медведева рассказала, когда ей хочется остановить соревнования
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, как она чувствует себя в роли капитана команды «Время первых».

«Физически легче сидеть и смотреть, как другие выступают, но ментально сложнее. Многие из ребят в моей команде не участвовали в командных соревнованиях. Я спрашивала: поддерживать или молчать? До Саши Самарина мы активно кричали, но потом решили, что лучше, наверное, молчать. Лично я ненавижу, когда в тишине выкрикивают: «Женя, мы тебя любим». Хочется сказать: «Остановите соревнования, пожалуйста. Кто это крикнул?». Меня это не сбивает, но раздражает. Но некоторым парам нравится, когда их поддерживают. Сегодня прощупали почву, завтра будем знать, как себя вести», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

После первого дня соревнований лидирует команда Алины Загитовой «Красная машина». Счёт — 931,41–912,92. После трёх видов впереди был коллектив Медведевой, но решающим стало выступление одиночниц.

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У Медведевой есть все основания сетовать на составы. Кажется, бороться со звёздами «Хрустального» просто нереально.
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