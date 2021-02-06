Евгения Медведева: не представляю, как выступать без публики

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева назвала Кубок Первого канала качественной заменой отменённого из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы.



«Качественная замена чемпионата Европы. Чтобы долго не сидеть без соревнований. У каждого тренера собственная тактика. Возможно, кто-то за это время переработал или пересидел перед чемпионатом мира. Если провести опрос среди спортсменов, хорошо ли, что проводится этот турнир, думаю, они бы его поддержали.

Для меня сложно выходить на старт после долгого перерыва. Сейчас больше двух месяцев между чемпионатами России и мира, это много. Тем более на чемпионате мира не удастся почувствовать атмосферу настоящих международных соревнований. Я ни разу так не выступала и не представляю, как выступать без публики», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

«Сложная ситуация во всём мире, соревновательной практики не хватает. Это хорошая практика для спортсменов перед олимпийским сезоном, возможность проверить себя перед чемпионатом мира. Все воспринимают этот турнир серьёзно. Конечно, мы можем повеселиться в Kiss & Cry, но перед выходом все волнуются и настраиваются на хороший прокат», — добавила олимпийская чемпионка Алина Загитова.