Елизавета Нугуманова исполнила 10 двойных акселей подряд. Видео

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сделала заявку на участие в прыжковом турнире. На тренировке 18-летняя спортсменка, которая занимается в группе Евгения Рукавицына, сделала десять двойных акселей подряд.

Видео можно посмотреть на странице Елизаветы Нугумановой в «Инстаграме».

Напомним, накануне во время прыжкового турнира Кубка Первого канала Елизавета Туктамышева сделала тройной лутц и четыре двойных акселя. При этом участники по правилам не могли составить каскад более чем из пяти прыжков.

На чемпионате России 2021 года в Челябинске Нугуманова стала шестой, но при этом она третья среди взрослых спортсменок, имеющих право выступить на чемпионате мира в Стокгольме. По итогам ЧР право выступить на ЧМ получили только победители. Остальных ждёт дополнительный отбор.