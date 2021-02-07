Елизавета Нугуманова исполнила 10 двойных акселей подряд. Видео

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сделала заявку на участие в прыжковом турнире. На тренировке 18-летняя спортсменка, которая занимается в группе Евгения Рукавицына, сделала десять двойных акселей подряд.
Видео можно посмотреть на странице Елизаветы Нугумановой в «Инстаграме».
Напомним, накануне во время прыжкового турнира Кубка Первого канала Елизавета Туктамышева сделала тройной лутц и четыре двойных акселя. При этом участники по правилам не могли составить каскад более чем из пяти прыжков.
На чемпионате России 2021 года в Челябинске Нугуманова стала шестой, но при этом она третья среди взрослых спортсменок, имеющих право выступить на чемпионате мира в Стокгольме. По итогам ЧР право выступить на ЧМ получили только победители. Остальных ждёт дополнительный отбор.
- 7 февраля 2021
-
00:26
- 6 февраля 2021
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:11
-
21:56
-
21:40
-
21:32
-
21:02
-
20:44
-
19:56
-
19:05
-
18:51
-
18:18
-
11:48
-
11:00
-
00:44
-
00:31
- 5 февраля 2021
-
23:56
-
22:53
-
22:41
-
22:20
-
21:33
-
21:08
-
18:00
-
17:37
-
16:48
-
16:04
-
15:44
-
15:07
-
15:00
-
14:32