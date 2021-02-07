Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Елизавета Нугуманова исполнила 10 двойных акселей подряд. Видео

Елизавета Нугуманова исполнила 10 двойных акселей подряд. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сделала заявку на участие в прыжковом турнире. На тренировке 18-летняя спортсменка, которая занимается в группе Евгения Рукавицына, сделала десять двойных акселей подряд.

Видео можно посмотреть на странице Елизаветы Нугумановой в «Инстаграме».

Напомним, накануне во время прыжкового турнира Кубка Первого канала Елизавета Туктамышева сделала тройной лутц и четыре двойных акселя. При этом участники по правилам не могли составить каскад более чем из пяти прыжков.

На чемпионате России 2021 года в Челябинске Нугуманова стала шестой, но при этом она третья среди взрослых спортсменок, имеющих право выступить на чемпионате мира в Стокгольме. По итогам ЧР право выступить на ЧМ получили только победители. Остальных ждёт дополнительный отбор.

Малоизвестная фигуристка разрыдалась прямо на льду. Теперь Лиза поедет на чемпионат мира?
Очаровательная Елизавета Нугуманова сотворила главную сенсацию на женском чемпионате России. А ведь ей уже 18!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021