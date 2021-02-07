Плющенко подарит iPhone 12-летней ученице, прыгнувшей аксель в 3,5 оборота на тренировке

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» показал, как его 12-летняя ученица Софья Титова исполняет аксель в 3,5 оборота.
Посмотреть видео можно на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Супруга Плющенко, продюсер Яна Рудковская, в комментариях предложила поощрить спортсменку: «iPhone 12 Max — приз за аксель от Евгения Викторовича? Софа, молодец! Добила!».
«Я когда-то не сдерживал обещания? Завтра вместе вручим», — ответил Плющенко.
38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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