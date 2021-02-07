Степанова и Букин помогли команде Медведевой сократить отставание на Кубке Первого канала

Соревнования Кубка Первого канала среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой во второй день продолжились выступлением танцевальных дуэтов. Первыми стартовали действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, представляющие команду «Время первых». Как и накануне, это был лучший танец дня.
После первого дня, когда были исполнены короткие программы, лидировала «Красная машина», опережая команду Медведевой на 18,49 балла, но блестящий танец Степановой и Букина помог сократить отставание.
Счёт после произвольного танца — 1305,82 – 1291,03.
Команда Алины Загитовой «Красная машина»
Аннабель Морозов и Андрей Багин — 123,27
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 123,09
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 128,05
Команда Евгении Медведевой «Время первых»
Софья Шевченко и Игорь Ерёменко – 120,57
Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — 123,34
Александра Степанова и Иван Букин — 134,20.
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