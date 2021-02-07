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Степанова и Букин помогли команде Медведевой сократить отставание на Кубке Первого канала

Степанова и Букин помогли команде Медведевой сократить отставание на Кубке Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Соревнования Кубка Первого канала среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой во второй день продолжились выступлением танцевальных дуэтов. Первыми стартовали действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, представляющие команду «Время первых». Как и накануне, это был лучший танец дня.

После первого дня, когда были исполнены короткие программы, лидировала «Красная машина», опережая команду Медведевой на 18,49 балла, но блестящий танец Степановой и Букина помог сократить отставание.

Счёт после произвольного танца — 1305,82 – 1291,03.

Команда Алины Загитовой «Красная машина»

Аннабель Морозов и Андрей Багин — 123,27
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 123,09
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 128,05

Команда Евгении Медведевой «Время первых»

Софья Шевченко и Игорь Ерёменко – 120,57
Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — 123,34
Александра Степанова и Иван Букин — 134,20.

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