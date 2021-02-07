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Команда Алины Загитовой выиграла командный Кубок Первого канала

Команда Алины Загитовой выиграла командный Кубок Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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В московском дворце спорта «Мегаспорт» завершились соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Финальную точку поставили девушки, которые показали произвольные программы.

Сразу две фигуристки команды Загитовой получили оценки выше мирового рекорда. Лучшей была Камила Валиева, вновь исполнившая тройной аксель. 10 баллов уступила ей Анна Щербакова.

В команде Медведевой два тройных акселя исполнила Елизавета Туктамышева, четверной тулуп во второй части программы — Александра Трусова, но этого не хватило, чтобы выиграть.

Напомним, что перед выступлением девушек команда Медведевой вела с преимуществом в 24 балла.

Итоговый счёт — 2634,95-2606,21 в пользу команды «Красная машина»

Команда Евгении Медведевой «Время первых»

Александра Трусова — 163,33
Елизавета Туктамышева — 150,41
Майя Хромых – 136,75.

Команда Алины Загитовой «Красная машина»

Анна Щербакова – 169,06
Камила Валиева – 179,19
Дарья Усачёва – 156,04.

Загитова вынесла Медведеву в командном турнире! Разве это честно?! LIVE
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