У команды Евгении Медведевой — приз зрительских симпатий Кубка Первого канала

Команда Евгении Медведевой завоевала приз зрительских симпатий по итогам Кубка Первого канала. За «Время первых» проголосовало более половины телезрителей.



В оба дня соревнований фигуристы команды Медведевой были лучшими в трёх видах программы – танцах на льду, парном катании и мужском одиночном катании. Однако этого не хватило команде «Время первых», чтобы одержать победу по набранным баллам. Одни только космические прокаты Камилы Валиевой уже нивелировали всё, завоёванное фигуристами команды Медведевой преимущество.

Напомним, что во второй день, благодаря невероятным прокатам Марка Кондратюка и Михаила Коляды, «Время первых» перед выступлением девушек выигрывало у «Красной машины» 24 балла.

Итоговый счёт Кубка Первого канала — 2634,95 — 2606,21 в пользу команды Алины Загитовой.