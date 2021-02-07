Алина Загитова высказала мнение, что команды на Кубке Первого канала были равны

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала идею проведения Кубка Первого канала, который завершился победой её команды над коллективом Евгении Медведевой.

Фигуристы «Красной машины» выиграли только мини-турнир в женском одиночном катании, но с недосягаемым преимуществом, созданным Камилой Валиевой и Анной Щербаковой, оценки которых превысили все мировые рекорды.

«Очень хорошая идея. Нет аналогов в мире. В России такой турнир проводится впервые. Что-то можно подкорректировать, но я надеюсь, что эти соревнования будут проходить каждый год как традиция.

Команды были более-менее равны. У Жени тоже был сильный состав. Мальчики по рейтингу были выше у Жени, Михаил Коляда. В танцах по рейтингу выше Степанова — Букин. А в танцах и у мальчиков может быть большой разрыв. Но сегодня девочки были молодцы и подняли нашу команду на первое место», — приводит слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.