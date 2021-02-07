Евгения Медведева: я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказала мнение, что подобный Кубку Первого канала турнир нужно проводить как международный.
«Впервые проводился турнир. Уверена, что с течением лет в турниры такого формата будут вноситься корректировки. Но факт, что я плакала сегодня два раза, учитывая, что последний раз на публике я плакала последний раз на Олимпиаде, показывает уровень эмоций. Здорово, что было три приза — прыжки, зрительский и общий. Хорошо бы, чтобы на Олимпиаде было так же.
Этери Георгиевна в интервью Первому сказала здравую мысль: было бы здорово, если бы команда России боролась с другой иностранной командой. Я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. У нас с Алиной есть свои болельщики, есть среди них достаточно принципиальные, я болею за спорт, за себя, но думаю, для наших болельщиков и спортсменов было бы теплее и ближе болеть за команду России.
Сейчас всё закрыто, но надеюсь, что потом удастся организовать такой международный турнир», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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