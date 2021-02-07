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Евгения Медведева: я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом

Евгения Медведева: я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказала мнение, что подобный Кубку Первого канала турнир нужно проводить как международный.

«Впервые проводился турнир. Уверена, что с течением лет в турниры такого формата будут вноситься корректировки. Но факт, что я плакала сегодня два раза, учитывая, что последний раз на публике я плакала последний раз на Олимпиаде, показывает уровень эмоций. Здорово, что было три приза — прыжки, зрительский и общий. Хорошо бы, чтобы на Олимпиаде было так же.

Этери Георгиевна в интервью Первому сказала здравую мысль: было бы здорово, если бы команда России боролась с другой иностранной командой. Я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. У нас с Алиной есть свои болельщики, есть среди них достаточно принципиальные, я болею за спорт, за себя, но думаю, для наших болельщиков и спортсменов было бы теплее и ближе болеть за команду России.

Сейчас всё закрыто, но надеюсь, что потом удастся организовать такой международный турнир», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

«Люди знают, кого они выбирают». Медведева отказалась признать поражение от Загитовой!
Женя предъявила претензии организаторам Кубка Первого канала. Её команду не спас даже потрясающий прокат юного фигуриста Кондратюка.
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