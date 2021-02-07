Алина Загитова рассказала о дальнейших планах

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своих дальнейших планах.

«Буду выступать на юбилее Алексея Николаевича Мишина, а затем в шоу «Ледниковый период» в качестве спортсмена», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Юбилейный вечер Алексея Мишина пройдёт в Санкт-Петербурге 6 марта.

Осенью 2020 года Загитова, которая не участвует в соревнованиях с декабря 2019 года, была ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Сегодня, 7 февраля, команда Загитовой «Красная машина» благодаря космическим прокатам Камилы Валиевой и Анны Щербаковой, за которые фигкристки получили оценки превышающие мировые рекорды, выиграла Кубок Первого канала в противостоянии с командой Евгении Медведевой.