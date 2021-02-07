Загитова и Медведева рассказали, каких подписчиков хотят видеть в соцсетях

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказали, чем для них интересно ведение блога в социальных сетях.

«Мне не важно, сколько подписчиков. Главное, чтобы они были живые, чтобы им была интересна моя личность. Чтобы как можно больше позитивных людей у меня было на страничке», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

«Я дружу со многими активными блогерами c миллионной аудиторией. Из их опыта я знаю, что у каждого селебрити существуют блоги, с помощью которых можно зарабатывать. Рекламодатели смотрят не на число подписчиков, а на число живых людей и их активность. Для меня важно не число подписчиков, а их активность. Чтобы люди были живые, активные», — сказала Медведева.

Недавно обе фигуристки были вынуждены закрыть свои страницы в «Инстаграме», так как заметили накрутку подписчиков.