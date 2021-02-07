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Невероятный прокат «Болеро» Камилы Валиевой на Кубке Первого канала. Видео

Невероятный прокат «Болеро» Камилы Валиевой на Кубке Первого канала. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Сильнейшей среди девушек на Кубке Первого канала по фигурному катанию стала 14-летняя Камила Валиева. Именно её прокаты, за которые ученица Этери Тутберидзе получила оценки, превышающие мировые рекорды, помогли команде Алины Загитовой выиграть главный трофей соревнований.

За произвольную программу «Болеро» на музыку Мориса Равеля Валиева получила от судей 179,19 балла. Это больше мирового рекорда Александры Трусовой (166,62).

Как и накануне в короткой программе, Камила исполнила тройной аксель, два четверных тулупа, один из которых – в каскаде с двойным тулупом, сольный тройной риттбергер, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также тройной лутц.

В отличие от чемпионата России оценка Анны Щербаковой оказалась ниже сразу на 10 баллов.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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