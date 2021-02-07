Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Татьяна Тарасова объяснила, в чём ценность Кубка Первого канала

Татьяна Тарасова объяснила, в чём ценность Кубка Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала завершившийся в Москве командный турнир на Кубок Первого канала «творческим зрелищем».

Победу одержала команда Алины Загитовой «Красная машина», которой противостояла команда Евгении Медведевой «Время первых».

«Горжусь этим кубком, совершенно изумительное, настоящее творческое зрелище — интересное и насыщенное. Показывает наших спортсменов с разных сторон. Показывает, какие они люди, как могут болеть друг за друга, кататься с целью побеждать.

Мне кажется, ценность этого турнира не в том, кто победил, а совсем в другом. Прекрасно, что соревнования были командными. Абсолютно каждый старался внести свой вклад в общий результат, и в этом главная ценность данного турнира", — приводит слова Тарасовой ТАСС.

На Щербаковой не было лица после выдающегося проката. Неужели её время ушло?
Камила Валиева уверенно обошла Аню с лучшим прокатом в истории. В женском фигурном катании снова сменился лидер.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021