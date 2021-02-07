Татьяна Тарасова объяснила, в чём ценность Кубка Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала завершившийся в Москве командный турнир на Кубок Первого канала «творческим зрелищем».

Победу одержала команда Алины Загитовой «Красная машина», которой противостояла команда Евгении Медведевой «Время первых».

«Горжусь этим кубком, совершенно изумительное, настоящее творческое зрелище — интересное и насыщенное. Показывает наших спортсменов с разных сторон. Показывает, какие они люди, как могут болеть друг за друга, кататься с целью побеждать.

Мне кажется, ценность этого турнира не в том, кто победил, а совсем в другом. Прекрасно, что соревнования были командными. Абсолютно каждый старался внести свой вклад в общий результат, и в этом главная ценность данного турнира", — приводит слова Тарасовой ТАСС.