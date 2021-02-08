Мишин рассказал, почему Туктамышева сменила короткую программу
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин объяснил, почему его ученица Елизавета Туктамышева в ходе сезона-2020/2021 поменяла короткую программу.
«Елизавете Туктамышевой сменили короткую программу, потому что «Спартак» поставили в марте прошлого года и она уже устала от неё. Новую под Билли Айлиш ей исполнять легче, она чувствует себя комфортнее», — приводит слова Мишина сайт «Матч ТВ».
Новую короткую программу Туктамышева представила на командном турнире на Кубок Первого канала в Москве. Премьера получилась смазанной, так как вместо коронного тройного акселя Елизавета сделала «бабочку».
В итоге победителем турнира стала команда Алины Загитовой. Туктамышева была в команде Евгении Медведевой.
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Команду Жени ещё рано списывать со счетов. Фигурное катание – это не только девочки с четверными!
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