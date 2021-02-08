Даниил Глейхенгауз: это был просто невероятный командный турнир

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил прошедший в Москве Кубок Первого канала.
Капитанами обеих команд-участниц были спортсменки группы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева. В команду «Красная машина» входили Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачёва, в команду «Время первых» — Майя Хромых.
«Вау! Не знаю, как вам, а мне кажется, это был просто невероятный командный турнир. Спасибо всем, кто принял в нём участие, федерации фигурного катания и, конечно, Первому каналу! Такой праздник в этот сложный период для всех! Поздравляю команду Алины Загитовой #краснаямашина с победой в соревнованиях и команду Евгении Медведевой за великолепное выступление и приз зрительских симпатий! Наша команда #teamtutberidze благодарит всех поклонников фигурного катания за атмосферу на стадионе и за вашу поддержку и любовь! Это было круто», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».
- 8 февраля 2021
-
00:53
-
00:42
-
00:04
- 7 февраля 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:10
-
23:04
-
22:43
-
22:35
-
22:20
-
22:10
-
22:01
-
21:43
-
21:10
-
20:49
-
20:23
-
19:53
-
19:00
-
18:03
-
12:59
-
00:26
- 6 февраля 2021
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:11
-
21:56
-
21:40
-
21:32
-
21:02
-
20:44
-
19:56
-
19:05