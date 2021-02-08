Даниил Глейхенгауз: это был просто невероятный командный турнир

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил прошедший в Москве Кубок Первого канала.

Капитанами обеих команд-участниц были спортсменки группы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева. В команду «Красная машина» входили Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачёва, в команду «Время первых» — Майя Хромых.



«Вау! Не знаю, как вам, а мне кажется, это был просто невероятный командный турнир. Спасибо всем, кто принял в нём участие, федерации фигурного катания и, конечно, Первому каналу! Такой праздник в этот сложный период для всех! Поздравляю команду Алины Загитовой #краснаямашина с победой в соревнованиях и команду Евгении Медведевой за великолепное выступление и приз зрительских симпатий! Наша команда #teamtutberidze благодарит всех поклонников фигурного катания за атмосферу на стадионе и за вашу поддержку и любовь! Это было круто», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».