Екатерина Боброва: это было круто! Интересно, зрелищно, интригующе!

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказала мнение о командном турнире на Кубок Первого канала, который завершился в Москве победой команды Алины Загитовой. Приз зрительских симпатий получила команда Евгении Медведевой.
«Моё мнение – это было круто! Интересно, зрелищно, интригующе! Один прыжковый фестиваль чего стоил!
Хочу, чтобы эти соревнования стали традицией. Во-первых, это отличный повод лучшим из лучших фигуристам нашей страны вновь сойтись в очной борьбе. Это невероятный праздник для всех любителей фигурного катания и шанс вновь увидеть своих любимых спортсменов на льду! Во-вторых, я подозреваю, что рейтинги просмотров этого турнира на Первом канале зашкаливали!
Я от всей души поздравляю команду «Красная машина» с победой! Но искренне рукоплещу обеим командам. Как все ребята сплотились, как каждый спортсмен выходил на старт и с полной отдачей катался, чтобы не подвести команду!
Я была счастлива лицезреть всё это вживую! И испытала отдельную радость от того, что смогла побывать в замечательной атмосфере мира фигурного катания. Я как будто вернулась домой. Вывод – мне очень понравился турнир и я хочу, чтобы он проводился ещё много-много лет!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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