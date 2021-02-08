Екатерина Боброва: это было круто! Интересно, зрелищно, интригующе!

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказала мнение о командном турнире на Кубок Первого канала, который завершился в Москве победой команды Алины Загитовой. Приз зрительских симпатий получила команда Евгении Медведевой.

«Моё мнение – это было круто! Интересно, зрелищно, интригующе! Один прыжковый фестиваль чего стоил!

Хочу, чтобы эти соревнования стали традицией. Во-первых, это отличный повод лучшим из лучших фигуристам нашей страны вновь сойтись в очной борьбе. Это невероятный праздник для всех любителей фигурного катания и шанс вновь увидеть своих любимых спортсменов на льду! Во-вторых, я подозреваю, что рейтинги просмотров этого турнира на Первом канале зашкаливали!

Я от всей души поздравляю команду «Красная машина» с победой! Но искренне рукоплещу обеим командам. Как все ребята сплотились, как каждый спортсмен выходил на старт и с полной отдачей катался, чтобы не подвести команду!



Я была счастлива лицезреть всё это вживую! И испытала отдельную радость от того, что смогла побывать в замечательной атмосфере мира фигурного катания. Я как будто вернулась домой. Вывод – мне очень понравился турнир и я хочу, чтобы он проводился ещё много-много лет!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».