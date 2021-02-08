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Ирина Слуцкая: мы с мужем сбежали

Ирина Слуцкая: мы с мужем сбежали
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая сообщила, что вместе с мужем отправилась в мини-путешествие.

«Мы с мужем сбежали. Когда дом полон детей, невозможно остаться наедине друг с другом и по-настоящему расслабиться. Но мы нашли выход: просто сбежали на пару дней в мини-путешествие», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года. 23 июня 2018 года Слуцкая вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.

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