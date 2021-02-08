Алиев — Загитовой: спасибо, Алина, что выбрала меня в команду!

Российский фигурист Дмитрий Алиев, который в составе команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой выиграл Кубок Первого канала, обратился к спортсменке.
«Кубок Первого канала сегодня наш. Спасибо, Алина, что выбрала меня в команду!
Спасибо всей команде, было очень волнительно… Но мы справились. С окончанием всех», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Загитовой.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дмитрия Алиева.
«Дима, с заслуженной вас победой! Все ребята вашей команды и её капитан — огромные молодцы! Желаю вам ещё лучшего проката на финале кубка России и отбора на чемпионат мира! Я приплясывала вместе с вами», — написала одна из подписчиц в комментариях.
Напомним, итоговый счёт Кубка Первого канала — 2634,95-2606,21 в пользу команды Алины Загитовой, которая победила команду двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
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