Татьяна Тарасова: формат прыжкового турнира нуждается в изменениях

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о прыжковом турнире, который прошёл в рамках командного Кубка Первого канала.

«Прыжковый турнир тоже порадовал. Конечно, он нуждается в некоторых изменениях, например, в каскаде двойной аксель идет через секвенцию, и складывается впечатление, что это не каскад вовсе. Сам формат должен остаться в мире фигурного катания, более того, необходимо его встроить в официальную программу соревнований. Это было очень интересно и прогрессивно», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Также она выразила надежду, что подобные командные турниры будут проводиться в дальнейшем.

«Я думаю, что мы обязательно будем проводить такие турниры в дальнейшем, они интересны всем: зрителям, профессионалам, болельщикам, которые приехали со всей России. Вы видели, какая там изумительная атмосфера? Я просто в восторге», — сказала Тарасова.