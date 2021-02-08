Татьяна Тарасова: формат прыжкового турнира нуждается в изменениях

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о прыжковом турнире, который прошёл в рамках командного Кубка Первого канала.
«Прыжковый турнир тоже порадовал. Конечно, он нуждается в некоторых изменениях, например, в каскаде двойной аксель идет через секвенцию, и складывается впечатление, что это не каскад вовсе. Сам формат должен остаться в мире фигурного катания, более того, необходимо его встроить в официальную программу соревнований. Это было очень интересно и прогрессивно», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Также она выразила надежду, что подобные командные турниры будут проводиться в дальнейшем.
«Я думаю, что мы обязательно будем проводить такие турниры в дальнейшем, они интересны всем: зрителям, профессионалам, болельщикам, которые приехали со всей России. Вы видели, какая там изумительная атмосфера? Я просто в восторге», — сказала Тарасова.
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